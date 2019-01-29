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GÜNCELLEME - İran'ın Zahidan kentinde patlama: 3 yaralı

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29 Ocak 2019 Salı 22:29
GÜNCELLEME - İran'ın Zahidan kentinde patlama: 3 yaralı

TAHRAN (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan kentinde meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Muhammad Ganberi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, Zahidan kent merkezindeki Bi'set Meydanı'nda 2 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Ganberi, yerel saatle 20.30'da meydana gelen birinci patlamanın ardından olay yerine giden bomba imha uzmanlarının başka bir şüpheli paketi fark ettiklerini ve onu etkisiz hale getirmeye çalışırken ikinci patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Devlet televizyonunun haberine göre, can kaybına yol açmayan patlamada çevredeki binaların camları kırıldı ve faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:29
  1. iran
  2. patlama
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