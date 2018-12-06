GÜNCELLEME - İran'da bombalı terör saldırısı

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde emniyet müdürlüğünü hedef alan bombalı terör saldırısında en az 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu, Çabahar kentindeki Rigi Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Çabahar Kaymakam Vekili Rehmeld Bameri de basına yaptığı açıklamada, saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirildiğini belirtti.

İntihar saldırısının yerel saatle 09.55'te düzenlendiğini aktaran Bameri, "Emniyet müdürlüğüne girmek isteyen bomba yüklü kamyonetteki terörist, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşınca binanın girişinde kendisini patlattı." dedi.

Bameri, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında polis ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Çabahar Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise saldırıda yaralanan 27 kişinin hastanelere nakledildiği bilgisi verildi.

- Saldırıyı "Ensaru'l Furkan" örgütünün üstlendiği iddiası

İran medyasında yer alan haberlerde, saldırının "Ensaru'l Furkan" adlı örgüt tarafından üstlenildiği iddia edildi.

Ensaru'l Furkan örgütü, Sistan ve Beluçistan eyaletinde zaman zaman İranlı güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenliyor.