GÜNCELLEME - İran sınırında 3 erkek cesedi bulundu Cesetlerin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtildiCESET SAYISI GÜNCELLENDİ

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 3 erkek cesedi bulundu. İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında cesetleri görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinden alınan cesetler, Başkale Devlet Hastanesine götürüldü. Karların erimeye başlamasıyla ortaya 3 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtildi. Bu arada, aynı bölgede daha önce de 10 erkek cesedi bulunmuştu.

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