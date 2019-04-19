GÜNCELLEME - İran sınırında 3 erkek cesedi bulundu
Cesetlerin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtildiCESET SAYISI GÜNCELLENDİ19 Nisan 2019 Cuma 15:49
VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 3 erkek cesedi bulundu.
İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında cesetleri görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinden alınan cesetler, Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.
Karların erimeye başlamasıyla ortaya 3 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirtildi.
Bu arada, aynı bölgede daha önce de 10 erkek cesedi bulunmuştu.
YORUM YAZ