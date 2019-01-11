0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 25 yaralı

Suriye sınırına yakın Kaim ilçesindeki pazar yerinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

11 Ocak 2019 Cuma 15:20
GÜNCELLEME - Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 25 yaralı

ENBAR (AA) - Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Polis teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar'ın Suriye sınırına yakın Kaim ilçe merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını ifade etti.

Duleymi saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında 5 polisin de bulunduğu 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getiren Duleymi, patlama nedeniyle pazarda da büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye devam ettiği ve bu bölgede zaman zaman saldırılar düzenlediği biliniyor.

DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Kaim ilçesi, 2017 sonunda Irak güvenlik güçlerince en son geri alınan bölgeler arasında yer alıyordu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:20
  1. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonistler Akit'i hedef aldı
    1. Siyonistler Akit'i hedef aldı
    2. Giresunspor'da Aykut Demir affedildi
    3. İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu..
    4. Müslaman siyasetçiden Trump..
    5. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    6. "ABD Suriye'de kalmak için bahane..
    7. Batı yine kirli planlar peşinde!..
    8. Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi
    9. İBB Şehir Tiyatroları Mobil Uygulaması..
    10. "Pompeo ABD'nin İran düşmanı olduğunu..
    11. İBB'den çocuklara özel tiyatro şenliği
    12. Ahmet Çakar'dan sert sözler: Yanal boş..
    13. Mehmet Aşık kimdir nerelidir?
    14. Fransız bakan: Polis sarı yeleklileri..
    15. Bakan Kurum'dan plastik poşet talimatı!
    16. Hollanda mahkemesinden FETÖ aleyhine..
    17. ABD savaş gemisinde dikkat çeken..
    18. GÜNCELLEME - Irak'ta bombalı saldırı:..
    19. Rahmi Üstün kimdir nerelidir?
    20. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e ziyaret
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı