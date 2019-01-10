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GÜNCELLEME - Irak uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

10 Ocak 2019 Perşembe 17:04
GÜNCELLEME - Irak uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yasa dışı muayenehane açtığı iddia edilen Irak uyruklu kişi yakalandı.

Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'ndeki bir ikamete yabancı uyruklu kişilerin poşetlerle ilaç götürdükleri ve kaçak olarak hasta tedavi ettikleri yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, gittikleri adreste kapının kapalı olması ve ikamet sahibine ulaşılamaması üzerine kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapılmasının ardından gelen ikamet sahibi Irak uyruklu Mervan Yusuf A.A. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:04
  1. Irak uyruklu
  2. Samsun
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