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GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Şanlıurfa'da yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Zanlıların beraberindeki 9 çocuğun ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvasına yerleştirilmesi kararlaştırıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
GÜNCELLEME - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu 2 kadın, beraberlerindeki çocuklarıyla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut birlikleri devriye görevi sırasında Suriye sınırındaki Alıncık Mahallesi yakınlarında yasa dışı yollarla yurda giriş yapmaya çalışan 2 kadını, beraberlerindeki 9 çocukla gözaltına aldı.

İşlemleri için Akçakale Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu B.I. ile F.B. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, "eşlerinin Suriye'de öldüğünü, kendilerinin de Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmeye çalıştıklarını" söyledikleri öğrenildi.

B.I. ve F.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Zanlıların beraberindeki çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvasına yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
  1. Akçakale
  2. deaş
  3. Şanlıurfa
  4. tutuklama

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