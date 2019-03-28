GÜNCELLEME - İkizini kurtarmak için denize atlayan genç hayatını kaybetti Samsun'da, iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için suya giren genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı GENCİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için arkasından suya giren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Atakum ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çobanlı Halk İskelesi'nde, ailesini görüntülü arayarak helallik isteyen bedensel engelli Murat Ü, bir süre sonra denize atladı. Görüntülü aramadan sonra kardeşini kurtarmak için iskeleye gelen Yunus Ü. de hemen suya atladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Kurbağa adamlar 20 dakika içinde ikizleri sudan çıkarttı. Kardeşlere ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis ekipleri, Murat Ü'yü özel bir hastaneye, Yunus Ü'yü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan ikizlerden Yunus Ü. tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.