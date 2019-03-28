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GÜNCELLEME - İkizini kurtarmak için denize atlayan genç hayatını kaybetti

Samsun'da, iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için suya giren genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı GENCİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

28 Mart 2019 Perşembe 21:21
GÜNCELLEME - İkizini kurtarmak için denize atlayan genç hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, iskeleden denize atlayan bedensel engelli kardeşini kurtarmak için arkasından suya giren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Atakum ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çobanlı Halk İskelesi'nde, ailesini görüntülü arayarak helallik isteyen bedensel engelli Murat Ü, bir süre sonra denize atladı. Görüntülü aramadan sonra kardeşini kurtarmak için iskeleye gelen Yunus Ü. de hemen suya atladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar sevk edildi.

Kurbağa adamlar 20 dakika içinde ikizleri sudan çıkarttı. Kardeşlere ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis ekipleri, Murat Ü'yü özel bir hastaneye, Yunus Ü'yü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağır olan ikizlerden Yunus Ü. tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:21
  1. Atakum
  2. boğulma
  3. Kurbağa adamlar
  4. Samsun

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