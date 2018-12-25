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GÜNCELLEME - Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 şehit, 7 yaralı

Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, biri ağır 7 asker yaralandı- Yaralı askerlere yardıma giden aracın kaza yapması sonucu yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı- Iğdır Valisi Enver Ünlü:- "Askerleri taşıyan Kobra-2 aracımız, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle maalesef yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan bir askerimizi kaybettik, bir askerimizi de ileri tetkik ve tedavi için Erzurum'a sevk ettik"VALİ ÜNLÜ'NÜN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

25 Aralık 2018 Salı 14:05
GÜNCELLEME - Iğdır'da zırhlı askeri araç devrildi: 1 şehit, 7 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, biri ağır 7 asker yaralandı.

İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında "kobra-2" tipi zırhlı askeri araç devrildi. Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan askerlerden biri, tedavisinin yapılması için Erzurum'a sevk edildi.

- Askerlere yardıma giden araç da kaza yaptı

Bu arada askerlere yardım için başka bir araçla bölgeye gelen 2 kişi de trafik kazasında yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıları hastanede ziyaret eden Iğdır Valisi Enver Ünlü, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 09.30'da yaşandığını aktardı.

Vali Ünlü, kazanın üzüntü verici olduğunu ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Aralık ilçemizin Kurtömer Karakolu sorumluluk bölgesindeki B-20 sulama kanalı üzerindeki tali yolda mayın arama timimiz ile Başı Piyade Hudut Birliğinde görevli askerleri taşıyan Kobra-2 aracımız, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle maalesef yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan bir askerimizi kaybettik, bir askerimizi de ileri tetkik ve tedavi için Erzurum'a sevk ettik. Diğer 6 askerimizin durumu daha iyi, tetkikleri ve tedavileri Iğdır Devlet Hastanesi'nde devam ediyor."

Kazanın ardından bölgeye yardıma giden sivillerin de kaza geçirdiklerini belirten Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanın akabinde yine o bölgede hudut güvenlik sistemleriyle ilgili çalışan bir özel şirkete ait sivil araçtaki çalışanlar, yaralılarımızı kurtarmak için olay yerine intikal edip bir defa tahliye yaptılar ancak ikinci defa tahliye yapacakları sırada yolun aşırı kaygan olması sebebiyle araçları kayarak kontrolden çıktı. Orada yaralanan bir personel ile araç şoförünün durumu iyi, herhangi bir hayati tehlikeleri yok."

Kazaların ardından güvenlik güçleri bölgede başka bir kaza yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:05
  1. Askeri araç devrildi
  2. ığdır
  3. trafik kazası

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