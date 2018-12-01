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GÜNCELLEME - Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı- Kazada çok sayıda koyun telef olduDETAYLAR EKLENDİ

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:48
GÜNCELLEME - Iğdır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da koyun sürüsüne çarpan iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Iğdır-Ağrı kara yolunun Suveren köyü mevkisinde Muhammet Canpolat yönetimindeki 55 AAD 65 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şahin Karaca'nın kullandığı 34 F 8947 plakalı otomobil, koyun sürüsüne çarptı.

Kazada savrularak çarpışan iki araçtaki sürücülerin yanı sıra Gülsen ve Buğra Canpolat, Halil İbrahim ve Metin Öztürk ile Gürel Düzel yaralandı.

Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çok sayıda koyunun telef olduğu kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve yolun itfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:48
  1. ığdır
  2. trafik kazası

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