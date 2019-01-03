GÜNCELLEME - İcra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşinden biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği ve kentten ayrıldığı belirlenen İcra Müdürü S.D'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.



İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla S.D. ve kardeşleri İ.D. ile H.H.D. saklandıkları evde yakalandı.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi.

Burada adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ile İ.D. tutuklandı, H.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.