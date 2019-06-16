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GÜNCELLEME - Hong Kong'da gösteriler devam ediyor

Göstericiler, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin tamamen iptal edilmesini ve Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifasını istedi- Organizatörlere göre protestolara yaklaşık 2 milyon, polis kaynaklarına göre 338 bin kişi katıldıGÖSTERİCİ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

16 Haziran 2019 Pazar 20:32
GÜNCELLEME - Hong Kong'da gösteriler devam ediyor

ANKARA (AA) - Hong Kong'da çoğunluğu siyah giyinmiş eylemciler, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protestolara devam etti.

Protestocular, dün askıya alınan tasarının tamamen iptali ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam'ın istifa etmesi talebiyle sloganlar atarak hükümet binasına doğru yürüdü.

Organizatörlere göre yürüyüşe katılanların sayısı yaklaşık 2 milyonu bulurken polis kaynakları katılımcı sayısını 338 bin olarak açıkladı.

Buna göre, organizatörlerin yaklaşık iki milyon olarak belirttiği protestocu sayısının esas alınması halinde katılımcı sayısı geçen haftanın iki katına çıktı ve Hong Kongluların yaklaşık yüzde 30'u yürüyüşte yer aldı.

Siyah kıyafetler giyen gruplar, beyaz pankartlar taşıdı.

Gösteri alanına giden pek çok cadde ve sokak polis tarafından kapatıldı.

Bu arada, gösteriye katılan bazı işçi sendikaları ve öğretmen dernekleri, yarın iş yerlerinde ve okullarda greve gidilmesi çağrısı yaptı.

South China Morning Post'un haberinde organizatörlerin protestoların yerel saatle 23.00'te sona erdiğini açıklamasına rağmen binlerce kişinin hala hükümet binasına yürüdüğü belirtildi.

Öte yandan, Hong Kong Özel İdari Bölge Başyöneticisi Lam, sokak protestolarına yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili Hong Kong halkından özür diledi.

Lam, gün içinde yayımladığı bildiride hükümetin yasal düzenleme çalışmasının toplum içinde karışıklığa yol açtığını kabul ederek, Hong Kong halkından özür diledi.

Dün yaptığı basın toplantısında da Lam, "toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığı" için yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler ise tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Yasal düzenlemeye karşı daha önce yapılan geniş katılımlı protestolarda şu ana kadar 11 gösterici gözaltına alınmıştı. Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde protestoculara karşı plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı.

- İade yasası için önerilen değişiklik

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 20:32
  1. Hong Kong
  2. protestolar

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