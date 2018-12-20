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GÜNCELLEME - Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk görevli

Hollanda'da başkasının hayatını kurtarmaya çalışırken vefat eden Türk kökenli trafik denetleme görevlisi 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan'ın cenazesi memleketi Kocaeli'de defnedildi

20 Aralık 2018 Perşembe 16:16
GÜNCELLEME - Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk görevli

KOCAELİ (AA) - Hollanda'da başkasının hayatını kurtarmaya çalışırken vefat eden Türk kökenli trafik denetleme görevlisi 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan'ın cenazesi memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

Hollanda'da kahraman ilan edilen Papadoğan'ın cenazesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan cenaze nakil aracıyla alındı.

Papadoğan'ın cenazesi, daha sonra Gölcük ilçesinde 17 Ağustos Mezarlığı'ndaki morga getirildi.

Eşi Sevgi, çocukları Ufuk, Şahin, Sevnur ve Ayça Papadoğan, Saraylı Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Salih Uğur Papadoğan'ın Saraylı Köyü Camisi'ne getirilen cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Saraylı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın da katıldı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde pazartesi günü arabasıyla kanala düşen 75 yaşındaki bir kadını kurtarmak için hiç düşünmeden kanala atlayan 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan, kalbinin durması sonucu vefat etmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:16
  1. Hollanda
  2. Kocaeli
  3. Salih Uğur Papadoğan
  4. Türk

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