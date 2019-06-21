0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlılarının polise ateş açıp kaçması

Zanlılardan 2'si daha yakalandıDETAY VE GELİŞME EKLENDİ

21 Haziran 2019 Cuma 23:05
GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlılarının polise ateş açıp kaçması

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde, "dur" ihtarında bulunan polis ekiplerine ateş açıp kaçmaya çalışan 3 araçtaki hırsızlık zanlılarından 2'si daha yakalandı.

Kahramanmaraş'tan hırsızlık yapıp Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçmaya çalışan zanlılardan 2'sinin il merkezinde olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Hırsızlık zanlılarından Azer M. (18) ve Ozan B'nin 71 AG 781 plakalı hafif ticari araçla il merkezine geldiği bilgisi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaçmaya çalışan zanlılar polis ekiplerince yakalandı.

Azer M. ve Ozan B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kangal ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ceylan G. (23), Sevilay M. (15), Ferdi B. (23), Efe B. (55), Erdal Y. (19) ve Eren B. (14) Kangal Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ferdi B, Ceylan G, Efe B. ve Erdal Y. tutuklanırken, Sevilay M, Eren B, Azer M, Seyran M. ve Ozan B. işlemleri için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hırsızlık zanlıları ile polis ekipleri arasındaki çatışma sırasında yaralanan Candan M. (12) ile Çilem B'nin (27) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavileri devam ediyor.

Çalınan paraya ve olayda kullanılan silaha ulaşılamaması üzerine jandarma ekipleri arazide arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirayı çalan şüpheliler, 35 AGH 573, 71 AAJ 804 ve 40 BE 787 plakalı araçlarla Sivas yönüne kaçmış, bilgi verilmesi üzerine Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde önlem almıştı.

Burada "dur" ihtarında bulunan ekiplere silahla ateş eden zanlılara polis karşılık vermiş, öncü oldukları değerlendirilen, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu 2 araç ile zanlıların bulunduğu araçtakiler, dönerek geldikleri istikamete doğru kaçmaya başlamıştı.

Araçlardan biri, polisin lastiklerine ateş açması sonucu durdurulmuş, diğer iki araç kovalamaca sırasında kaza yapmıştı. Çatışma sırasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralanmıştı.

Zanlılardan bazılarının ise para dolu çantayı alarak araziye kaçtıkları tespit edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 23:05
  1. Kangal
  2. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annesi için lokma döktürdü
    1. Annesi için lokma döktürdü
    2. Kızıl Çin, dünyaca ünlü Uygur Türkü..
    3. Tüneldeki kazada 1 kişi hayatını..
    4. Filistinliler gösterilerinde Mursi'yi..
    5. Doğuş Balbay: "Şampiyon olduğumuz için..
    6. Akıncı Üssü davası
    7. Sultangazi’de izci kampına coşkulu veda
    8. Kuzey Ege'de 41 düzensiz göçmen..
    9. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet,..
    10. TBMM Başkanı Şentop: “Tarihin..
    11. İhale çetesinin 12 üyesi tutuklandı
    12. GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlılarının..
    13. Putin Gürcistan’a uçuşları yasakladı
    14. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
    15. Beka karşıtları 23 Haziran öncesi son..
    16. Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı
    17. Sözcü Aksoy: “Yunanistan, Lozan Barış..
    18. Ayvalık’ta 41 kaçak göçmen yakalandı
    19. Turkish Airlines Antalya Open’da..
    20. FETÖ’den aranan iki kardeş sahte..
    21. Anadolu Efes’in şampiyonluk sevinci..
    22. Ordu Ulusal Fuar Günleri başladı
    23. Denizli'de internet dolandırıcılığı..
    24. Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması
    25. Türkiye'den Yunanistan'a "Lozan..
    26. İstanbul yeniden sandığa gidiyor!..
    27. "Üreten, düşünen ve sorgulayan bir..
    28. Trump, "İran'a saldırıya nihai onayı..
    29. "Biz demokrasi, hak, hukuk istiyoruz"
    30. Kıbrıs Rum Kesimi’nin eski lideri..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi, 'suikastçı' dedi
    Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi, 'suikastçı' dedi
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti