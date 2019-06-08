0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Hindistan'daki kum fırtınası ve yıldırım can almaya devam ediyor

Uttar Pradeş ve Madya Pradeş eyletlerinde etkili olan fırtına, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi nedeniyle toplam 34 kişi hayatını kaybettiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
GÜNCELLEME - Hindistan'daki kum fırtınası ve yıldırım can almaya devam ediyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu 34 kişi öldü.

Yetkililer, kum fırtınasına, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesine bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle 57 kişinin yaralandığı Uttar Pradeş'te 26, Madya Pradeş'te 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uttar Pradeş'teki ölümlerden çoğuna, çöken duvar ve çatıların, devrilen ağaçların ve düşen yıldırımın neden olduğunu kaydedilirken, Madya Pradeş'teki ölümlere fırtına, sağanak ve düşen yıldırımın yol açtığı ifade edildi.

Uttar Pradeş'te geniş çaplı kurtarma operasyonları başlatan yetkililer, eyalette yaşanan bu olaylarda, 31 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 16 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Diğer yandan, Hindistan'ın kuzey ve orta kesimlerindeki bir çok yerde etkili olan sıcak hava dalgası, bugün 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla normal yaşamı etkiledi.

Madya Pradeş'in Huşengabad şehrinde en yüksek sıcaklığın 47,2 santigrat derece olarak kaydedildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgasının büyük ihtimalle birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Yerel basında, su sıkıntısının yaşandığı Madya Pradeş'in bazı kesimlerinde su temini sırasında halk arasında çatışmalar yaşandığına ilişkin haberler yer aldı.

Madya Pradeş eyaleti Kentsel Gelişim ve İskan Bakanı Jaivardhan Singh, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ifade ederek, yetkililere, istenmeyen olayların önüne geçmek için su kaynaklarını denetlemeleri talimatı verildiğini söyledi.








Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
  1. fırtına
  2. Uttar Paradeş
  3. yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram tatili bitti, dönüş çilesi başladı
    1. Bayram tatili bitti, dönüş çilesi..
    2. ABD’de 6 bin hektarlık orman kül oldu
    3. GÜNCELLEME - Etiyopya Başbakanı..
    4. AK Parti Giresun Milletvekili Kadir..
    5. Bakan Yardımcısı Ersoy: “Kazalarda..
    6. Niğde'den yürek yakan şehit haberi
    7. Konya'da feci kaza! Araçtan fırlayıp..
    8. İhmal kazaya neden oldu
    9. Şevval orucunu kaza orucuyla beraber..
    10. Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
    11. Restoran yanarken restoranın sahibi..
    12. Beyoğlu’nda yabanca uyruklu iki kadına..
    13. HAK-İŞ, HDP ve CHP belediyeleri..
    14. Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale..
    15. Oruç borcumuz varsa, önce kaza orucu..
    16. Amasya'da FETÖ'nün mahrem imamı..
    17. Çikolata kriziyle başa çıkmanıza..
    18. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş..
    19. GÜNCELLEME - Hindistan'daki kum..
    20. Sahura kalkmadan şevval orucu tutulur..
    21. Geleneksel hayır yemekleri devam ediyor
    22. "İstanbul seçimleri Türkiye için büyük..
    23. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    24. Mustafa Palancıoğlu: "Memur statüsünde..
    25. Sakarya’da otomobil beton refüje..
    26. Otomobiller çarpıştı, altında kalan..
    27. Malatya’da cinayet: polis memuru ve..
    28. Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı |..
    29. Tatilciler karayolunu tıkadı
    30. Voleybolda milli maçın ardından
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!