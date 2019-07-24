GÜNCELLEME - Hindistan'da "yıldırım" nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor Bihar ve Jharkhand eyaletlerinde yıldırım isabet eden 51 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

ANKARA (AA) - Hindistan'ın doğusundaki Bihar ve Jharkhand eyaletlerinde farklı bölgelerde yıldırım isabet eden 51 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Bihar’da 39, Jharkhand eyaletinde 12 kişi yıldırım isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Afet Yönetimi Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bihar’ın bölgelerinden Jamui’de 8, Aurangabad’da 7, Banka, Bhagalpur ve Doğu Champaran’da 4’er, Rohtas’da 3, Nalanda, Katihar ve Nawada’da 2’şer, Gaya, Munger ve Arwal'da birer kişi hayatını kaybetti. Jharkhand’ın bölgelerinden Jamtara’da 6, Ramgarh, Pakur ve Dumka’da 2’şer kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 123 kişi öldü. Eyalet yönetimi, hayatını kaybeden kişilerin yakınlarına 400 bin rupi (Yaklaşık 33 bin TL) tazminat ödeneceğini duyurdu. Yetkililer, pazar günü, Uttar Pradeş eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydetmişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.