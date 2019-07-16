0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Hindistan'da sel 67 can aldı

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğu kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 67 kişi yaşamını yitirdi- Sellerden yaklaşık 9 milyon kişi etkilendiÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ ve AYRINTILAR EKLENDİ

16 Temmuz 2019 Salı 23:36
GÜNCELLEME - Hindistan'da sel 67 can aldı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 67 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde 6, Assam eyaletinde 22, Bihar eyaletinde 33, Mizoram eyaletinde 5, Meghalaya eyaletinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, sel durumunun en yüksek kategoriye çıkarıldığı Bihar, Uttar Pradeş ve kuzeydoğu eyaletlerinde yaşanan sellerden yaklaşık 9 milyon kişinin etkilendiğini ve yaklaşık 300 bin kişinin yardım kamplarına yerleştirildiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bu bölgelere tüm yılda düşen toplam muson yağmurlarının yaklaşık yüzde 40'ının son 10 günde yağdığını belirtti. IMD, bu bölgelerde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Assam ve Bihar eyaletlerinde, silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirildi.

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğradı.

Mizoram'da nehir sularının taşması sonucu 32 köy sular altında kaldı, en az bin aile tahliye edildi.

Assam'da yer alan Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, aralarında bir fil ve dört gergedanın olduğu 30 hayvanın telef olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:36
  1. Hindistan
  2. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    1. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    2. Halk otobüsünün açık kapısından düşen..
    3. Gazze'de abluka döneminin en ağır ilaç..
    4. Gökhan Töre formayı giydi!
    5. Polis her yerde lastik tulumlu sapığı..
    6. Hırsızlar kaza yapınca yakalandı
    7. Steinmeier ve Merkel AB Komisyonu..
    8. Beton zemine düşen kadın hayatını..
    9. KPSS 2019 puan hesaplama nasıl yapılır?
    10. Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
    11. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    12. Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle..
    13. Trump itiraf etti: Obama ve diğerleri..
    14. ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye..
    15. Bozcaada’da parçalı ay tutulması
    16. Irak-Suudi Arabistan arasındaki sınır..
    17. Gökhan Töre resmen imzaladı!
    18. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    19. GÜNCELLEME - Hindistan'da sel 67 can..
    20. Devrim hokkabazının ‘gözaltı’ tiyatrosu
    21. CHP'den AB'ye ilginç yaptırım tepkisi!
    22. Ekonomi alanındaki torba teklif Genel..
    23. Medipol Başakşehir'in yeni transferi..
    24. Belçika’dan gelen aile Tarsus’ta kaza..
    25. Hakkari’de jandarma personeli onuruna..
    26. Malatya Kayısı Festivali başladı
    27. Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'yi..
    28. Husuf namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
    29. İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kaybolan..
    30. ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu