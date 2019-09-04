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GÜNCELLEME - Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 22 ölü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:09
GÜNCELLEME - Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 22 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Pencap eyaletinde havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Pencap polisi, Gurdaspur bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında öğleden sonra yaşanan patlamada 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Patlamada yaralanan 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildiren yetkililer, çıkan yangında fabrika binasının çöktüğünü ve çevre binaların da hasar gördüğünü ifade etti.

Çok sayıda kişinin, halen binanın enkazında kaldığından endişe ediliyor.

Emniyet yetkilileri, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Hindistan'da festival ve düğünlerde geleneksel olarak kullanılan maytap ve havai fişek talebini karşılamak için bazı yasa dışı fabrikalarda daha ucuza havai fişek üretiliyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:09
  1. fabrika
  2. Gurdaspur
  3. havai fişek

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