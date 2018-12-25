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GÜNCELLEME - Heniyye'den Erdoğan'a destek mesajı

Hamas lideri İsmail Heniyye: "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok"DETAYLAR EKLENDİ

25 Aralık 2018 Salı 19:05
GÜNCELLEME - Heniyye'den Erdoğan'a destek mesajı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." dedi.

İsmail Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

Heniyye, Netanyahu'nun, Filistin halkının direnişi, dünyadaki boykot hareketlerinin başarılı olması ve karşı karşıya kaldığı yolsuzluk suçlamaları neticesinde içine düştüğü korku ve panik haliyle Erdoğan'a dil uzattığını söyledi.

Hamas lideri, "Filistin'de terör ve zulüm yapan çocuk katili Netanyahu'nun, insanlık dersi vermeye ve dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." diye konuştu.

Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelttiği suçlamalar karşısında şaşkınlığını ifade eden Heniyye, İsrail Başbakanı'nı, "Suçlu, çocuk katili, Filistin halkı aleyhinde katliamların faili" şeklinde nitelendirdi.

Heniyye, Netanyahu'nun temsil ettiği suçlar ve karanlık bulutların mazlumlara destek olanların temsil ettiği hak ve adalet güneşini örtmesinin imkansız olduğunu kaydederek, Netanyahu'nun yalanlarının, mazlumlara yardım edenlerin gür sesini engelleyemeyeceğini dile getirdi.

Netanyahu'nun, Erdoğan gibi özgür liderlerin bahsettiği "insanlığın" ne demek olduğunu bilmediğini vurgulayan Heniyye, "Filistin halkının insani haklarını ihlal eden, arazi ve kutsal değerlerine saldıran birisi, mazlumlara destek ve sıkıntılarına ortak olan, işgal güçlerinin terörünün neden olduğu zorlukları onlarla birlikte yaşayan birine nasıl dil uzatabilir?" dedi.

- "Dünyadaki en uzun, zalim işgalin sahibi Netanyahu"

İsmail Heniyye, ellerini, Filistinli kadınlar, çocuklar ve yaşlıların kanıyla lekelemiş, onlar aleyhinde yaklaşık 70 yıldır en kötü suçları işlemiş ve dünyadaki en uzun, zalim işgalin sahibi olan birinin, insanlık ve insan haklarına dair konuşma hakkı olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Filistinlilerin topraklarını çalan, halkını zorla vatanlarından uzaklaştıran, aralarında kadın ve çocukların olduğu binlerce Filistinliyi gözaltına alan, onları en basit haklarından bile mahrum eden, Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinliyi abluka altına alarak hapseden ve yolsuzluk davasının sanığı olan biri, demokrasi dersi veremez."

Hamas lideri, açıklamasını, şair El-A'şa'nın, "Bir kayaya zarar vermek için kafa atan keçinin ancak kendi boynuzlarını zedeleyeceğini" anlattığı beyitleriyle sonlandırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:05
  1. ERDOĞAN
  2. Heniyye
  3. Netanyahu

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