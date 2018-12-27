GÜNCELLEME - HDP Pazarcık İlçe Başkanına gözaltı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen HDP İlçe Başkanı Murat G. hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Murat G'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu için Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Aksiyon ve Sızıntı dergileri bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat G, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.