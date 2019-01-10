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GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

10 Ocak 2019 Perşembe 19:03
GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan "torbacılara" yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip yaptı.

Ekiplerin merkez Antakya ilçesinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramda da 131 gram esrar, bin 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:03
  1. Hatay
  2. operasyon
  3. uyuşturucu

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