THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Ağır Ceza Mahkemesindeki cinayet davası sonrasında taraflar arasında yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandıHATAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLANMASI EKLENDİ

30 Kasım 2018 Cuma 18:42
GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı: 4 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, cinayet davası sonrası yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İki grup arasında, Hatay Adliyesi'nde görülen dava sonrası tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, polis, grupları ayırarak adliye dışına çıkardı. Adliyeden ayrılan grubun aracı, husumetli oldukları kişilerce takip edildi.

Saldırganlar, Antakya çevre yolunda, otogar civarında husumetli oldukları kişilerin aracına silahla ateş etti. Saldırıda, otomobilde bulunan M.D, H.D, M.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Antakya'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis, saldırının ardında kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin, yakalanmaları için talimat verildiğini bildirdi.

Soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maktul Mahmut Yakşan'ın öldürülmesiyle ilgili Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları devam eden İ.D. ve H.U. isimli şahısların bugün yapılan duruşmada tahliye edilmeleri üzerine, H.Y. M.Ö. ve S.A. isimli maktul yakınları, tahliye olan şahısların yakınlarının bulunduğu araca otogar kavşağında arkadan çarpıp silahlı saldırıda bulundu. Araçta bulunan 5 şahıstan biri ağır şekilde, diğer üçü ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçması üzerine, derhal soruşturma başlatılarak şüphelilerin yakalanması için kolluk birimlerine talimat verilmiştir."

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:42
  1. Hatay
  2. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi vermeye kalktı
    1. HDP'li Hüda Kaya Meclis'te din dersi..
    2. Bronşlar daralır ve soluk almak..
    3. Mehmet Özçelik kimdir nerelidir?
    4. Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları
    5. Ahmet Erhan Gökal Kimdir?
    6. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    7. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "kripto asker"..
    8. İsmail Damat kimdir nerelidir?
    9. Putin ve Selman arasında dikkat çeken..
    10. Kadın polisin fuhuş yaptırdığı ortaya..
    11. Habil Yazıcı kimdir nerelidir?
    12. Mikrodalga nasıl bulundu?
    13. Hayvanlar üşümesin diye mağazasının..
    14. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
    15. Haşim Taşkıran kimdir nerelidir?
    16. Harun Karaca kimdir nerelidir?
    17. Erdoğan ile Trump ayaküstü görüştü
    18. Çikolatanın fazlası zarar
    19. Çocuğunuz pateni çok seviyorsa bunlara..
    20. Denizli'de FETÖ'nün okullarında..
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti