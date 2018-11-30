GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı: 4 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, cinayet davası sonrası yaşanan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İki grup arasında, Hatay Adliyesi'nde görülen dava sonrası tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, polis, grupları ayırarak adliye dışına çıkardı. Adliyeden ayrılan grubun aracı, husumetli oldukları kişilerce takip edildi.

Saldırganlar, Antakya çevre yolunda, otogar civarında husumetli oldukları kişilerin aracına silahla ateş etti. Saldırıda, otomobilde bulunan M.D, H.D, M.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Antakya'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis, saldırının ardında kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin, yakalanmaları için talimat verildiğini bildirdi.

Soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maktul Mahmut Yakşan'ın öldürülmesiyle ilgili Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaları devam eden İ.D. ve H.U. isimli şahısların bugün yapılan duruşmada tahliye edilmeleri üzerine, H.Y. M.Ö. ve S.A. isimli maktul yakınları, tahliye olan şahısların yakınlarının bulunduğu araca otogar kavşağında arkadan çarpıp silahlı saldırıda bulundu. Araçta bulunan 5 şahıstan biri ağır şekilde, diğer üçü ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçması üzerine, derhal soruşturma başlatılarak şüphelilerin yakalanması için kolluk birimlerine talimat verilmiştir."