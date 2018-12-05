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Hatay'da otelde yangın

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:13
Hatay'da otelde yangın

İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki otelin kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bazı kişileri kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yoğun dumanın olduğu binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

- "20 kişi dumandan etkilendi"

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, otelin kazan dairesinde çıkan yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği belirtildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığı aktarılan açıklamada, "Otelde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu tahliye edilmiş olup içeride kalan vatandaşlarımızın olup olmadığı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Dumandan etkilenen 20 vatandaşımız 112 Acil Sağlık birimleri tarafından hastanelere sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:13
  1. Hatay
  2. otel
  3. Yangın

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