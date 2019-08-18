GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Karlısu ve Kisecik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter, 16 arazöz, 16 su tankı, 1 kepçe, 2 dozer, 1 greyder ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.