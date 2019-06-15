GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

HATAY (AA) - Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan ve 3 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildi. Ekipler 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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