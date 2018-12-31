GÜNCELLEME - Hatay'da çuval içinde kadın cesedi bulundu
Çöp konteynerinin yanında bulunan cesetle ilgili bir kişi gözaltına alındıCESEDİN KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ31 Aralık 2018 Pazartesi 15:26
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Haraparası Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında duran çuval içerisinde ceset olduğunu gören belediye temizlik işçileri polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çuval içerisinde elleri ve ayakları bağlı cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.
Ceset otopsi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Bu arada, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada cesedin Gülüstan A'ya (37) ait olduğu tespit edildi.
Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda da cinayeti işlediği iddia edilen İ.U'yu (51) gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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