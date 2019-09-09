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GÜNCELLEME - Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi

Niğde'deki kazada Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirirken kazada 4 kişi yaralandı- Karabörk'ün kullandığı otomobilin çarpıştığı tankerin sürücüsü gözaltına alındıYARALILARIN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:18
GÜNCELLEME - Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza geçirdi

NİĞDE (AA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişinin yaralandığı kazada tankerin sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 06 EA 3621 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile kızları Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe Karabörk (34) ile Mehmet Ali Kazgı (26), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada tanker sürücüsü Süleyman Şahin, gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:18
  1. Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk
  2. Niğde
  3. trafik kazası

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