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GÜNCELLEME - Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden yakınlarının yardımıyla kaçtı- Polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya çalıştığı otomobilde vurulan firari, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü hastanede yeniden yakalandıFİRARİNİN KAÇMASINA YARDIM EDEN ZANLILARIN YAKALANMASI EKLENDİ

01 Eylül 2019 Pazar 02:59
GÜNCELLEME - Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden yakınlarının yardımı ile kaçan cezaevi firarisi, polisin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya çalıştığı otomobilde vurulan firari, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü hastanede yeniden yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 11 ay hapis cezası kararı ile 22 farklı suçtan yakalama emri olan Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari Serdar Katipoğlu'nu (31) eski Manisa yolu üzerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanan Katipoğlu, sağlık kontrolü için Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede kardeşleri ve yakınlarının yardımıyla kaçmaya çalışan Katipoğlu'nu durdurmak isteyen polis havaya ateş etti. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Katipoğlu, kaçmaya çalıştığı otomobilde vuruldu.

Polisten kaçan Katipoğlu, yarasının tedavisi için yakınlarınca götürüldüğü Manisa'daki hastanede yeniden yakalandı.

- Kaçmasına yardım eden iki kişi yakalandı

Katipoğlu'nun kaçmasına yardım eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Mustafa Kemal, Atatürk ve İstasyonaltı mahallelerinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Katipoğlu'nun kaçmasına yardım ettiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin Turgutlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolü sırasında hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İki şüpheli daha sonra işlemleri için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 02:59
  1. Firari
  2. hastane
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