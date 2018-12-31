GÜNCELLEME - Hartum'da polis öfkeli kalabalığı ateş açarak dağıttı

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da, polis, rejim karşıtı gösteri düzenleyen ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru yürüyüşe geçen grubu ateş açarak dağıttı.



Gösterilerin yapıldığı başkentin merkezindeki çarşı ve dükkanların yoğun olduğu Suk el-Arabi bölgesinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.



Aynı saatlerde doktorlar ve eczacıların ardından avukatlar da bugün itibarıyla grev kararı aldıklarını duyurdu.



Ülkede bağımsız meslek örgütlerinin çağrısıyla protestoların başladığı 19 Aralık'tan bu yana protestocular, ikinci kez başkent Hartum'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteri düzenledi.

Bazı sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler de daha önce yaptıkları açıklamalarla gösterilere katılacaklarını duyurdu.

Sivil giyimli güvenlik güçlerinin bulunduğu araçların, başkentteki otobüs duraklarının ve ulaşım merkezlerinde konuşlandığı görüldü.



Bölgedeki en büyük çarşı Suk el-Arabi esnafı ve yakınındaki büyük alışveriş merkezleri olaylar öncesinde kepenk kapattı.



- Protestocular saraya yürümek istedi

Kent merkezindeki Sıyniyye el-Kandul Meydanı'nda toplanan gruptakilerin, buradan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yönelmesi üzerine tansiyon yükseldi.

Göstericiler, polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalesinin ardından dağıldı. Aktivistler, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü, Afrika ülkesi Sudan'da ekonomideki kötü gidişatı protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde en az 37 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Hükümet ise şu ana kadar 2'si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 219'u güvenlik görevlisi 406 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başkent Hartum'da yeni yıl ve Bağımsızlık Günü sebebiyle yarın geniş katılımlı gösteriler düzenlenebileceği belirtiliyor.









