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GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker şehit oldu

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı- Saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildiETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

26 Temmuz 2019 Cuma 14:36
GÜNCELLEME - Hakkari'de bir asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısının ardından çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Bölgede hava destekli operasyonlara devam edildiği bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:36
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