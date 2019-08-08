0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

08 Ağustos 2019 Perşembe 03:47
GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 3 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 03:47
  1. Hakkari
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. operasyon
  4. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    1. GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    2. GÜNCELLEME - Hakkari'de 3 PKK'lı..
    3. Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz..
    4. Refuje çarpan araç takla atarak karşı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’ı..
    6. Bakan Kasapoğlu: “Ankara’da, güzel bir..
    7. Antalya’da orman yangını
    8. İsrailli hakemden maç sonu iki kırmızı!
    9. Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve..
    10. Antalya'da orman yangını
    11. Dünyaya ABD uyarısı yaptılar: Uzak durun
    12. TFF Süper Kupa maçının ardından
    13. Kırşehir kurban bayramı namazı saati..
    14. TFF Süper Kupa maçının ardından
    15. Mustafa Cengiz: “Adil, dürüst, hakça..
    16. Kırklareli kurban bayramı namazı 2019..
    17. Kırıkkale kurban bayramı namazı saat..
    18. Kırıkkale kurban bayramı namazı 2019
    19. Fatih Terim ve futbolculardan basın..
    20. Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    21. Mehmet Altıparmak: “Futbolun adaleti..
    22. Kilis 2019 kurban bayramı namazı kaçta?
    23. Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili..
    24. Kayseri kurban bayramı namazı kaçta?..
    25. ABD'de son 7 ayda yapılan toplu..
    26. Kastamonu kurban bayramı namazı kaçta?..
    27. Kars'ta Kurban bayramı namazı kaçta..
    28. "Aden'deki olaylardan tek istifade..
    29. TFF Süper Kupa maçının ardından
    30. Karaman kurban bayramı namazı 2019..
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru