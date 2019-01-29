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GÜNCELLEME - Guaido'ya karşı ihtiyati tedbir talebi

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun banka hesaplarının dondurulması ve ülkeden çıkış yasağı getirilmesi için başvuruda bulundu- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton:- "Venezuela'nın gayrimeşru eski Başsavcısının, Devlet Başkanı Juan Guaido'ya yönelik tehditlerini reddediyoruz"ABD'NİN YANITI EKLENDİ

29 Ocak 2019 Salı 23:42
GÜNCELLEME - Guaido'ya karşı ihtiyati tedbir talebi

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Başsavcı Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, "Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." dedi.

Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğünü aktaran Saab, "Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti.

- "Guaido'ya zarar vermeye çalışanlar için ciddi sonuçlar olacaktır"

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Başsavcısı Saab'ın adımına Twitter hesabından yanıt verdi.

Bolton, açıklamasında, "Venezuela'nın gayrimeşru eski Başsavcısının, Devlet Başkanı Juan Guaido'ya yönelik tehditlerini reddediyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim: (Venezuela'da) Demokrasiyi yıkmaya ve Guaido'ya zarar vermeye çalışanlar için ciddi sonuçlar olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 23:42
  1. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  2. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab
  3. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido

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