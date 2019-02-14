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GÜNCELLEME - Göreme'de peribacaları bölgesindeki inşaatın yıkımı

Turizm bölgesinde yer aldığı için tartışmalara neden olan inşaatın yıkım çalışmasına yarına kadar ara verildiCHP MİLLETVEKİLİ FARUK SARIASLAN'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

14 Şubat 2019 Perşembe 17:00
GÜNCELLEME - Göreme'de peribacaları bölgesindeki inşaatın yıkımı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımına ara verildi.

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki Göreme beldesinde, geçen ay başlayan otel inşaatı, peribacalarının yanı başında olması nedeniyle tepkilere neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla dün durdurulan inşaatın, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasının ardından yıkımına başlandı. Beldeye Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait iş makineleri sevk edildi.

Verilen izinle işçilerin, inşaattaki demir ve diğer inşaat malzemeleri sökmesinin ardından iş makinesi yıkıma başladı.

İnşaatın kolonları iş makinesiyle kırıldı, ardından inşaatta bulunan çeşitli malzemelerin alınması için yıkıma ara verildi.

Alanda jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

İnşaat alanını ziyaret eden CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat ruhsatını veren ilgili kurum yetkililerine soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Sarıaslan, şöyle konuştu:

"Burası sadece Nevşehir'i değil, Türkiye'yi de dünyayı da ilgilendiren, eşi benzeri olmayan bir yer. Burada üç kuruşluk çıkar için beton dökeceksiniz. Buradaki turizmi mahvedeceksiniz. Biz sadece Türkiye'ye değil, dünya kamuoyuna da rezil oluyoruz. Bu nedenle acilen Nevşehir Valisi ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı'nı göreve davet ediyorum. Kim izin verdiyse onlar hakkında işlem yapılmasını istiyorum. Yasal işlem yapılmadığı takdirde Mecliste gündeme getireceğim."

Bugün için ara verilen söz konusu inşaattaki yıkım çalışmasına yarın sabah yeniden devam edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:00
  1. Göreme
  2. Nevşehir
  3. yıkım çalışması

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