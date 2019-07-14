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GÜNCELLEME - Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

Espiye ilçesinde yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

14 Temmuz 2019 Pazar 20:53
GÜNCELLEME - Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 6 ölü, 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde, yayla şenliğinden dönenleri taşıyan minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Görele Kaymakamı ve Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine, yayla şenliğinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün, Ericek köyünde dereye yuvarlandığını belirtti.

Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ile jandarma ekiplerinin yaptığını aktaran Ermiş, ihbarı alan ambulansların da kaza yerine intikal ettiğini bildirdi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl-Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkisinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlanması sonucu 6 kişinin vefat ettiği belirtildi.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 4'ünün Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bir yaralının ise Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtilerek vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:53
  1. 6 ölü 5 yaralı
  2. Espiye
  3. Giresun
  4. trafik kazası
  5. yayla şenliği

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