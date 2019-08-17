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GÜNCELLEME - Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı

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17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:48
GÜNCELLEME - Gazze'den İsrail'e 3 roket atıldı

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden İsrail'e 3 roket atıldığı, bunlardan 2'sinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan 3 roketten 2'sinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Yedioth Ahronoth Gazetesinin haberinde, atılan 3 roket nedeniyle 2 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İsrail'deki Kanal 13 Televizyonu ise roketlerden birine ait parçaların Sderot'ta Yahudi yerleşimcilere ait bir eve isabet ettiğini, evde maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Gazze'deki Filistinli gruplardan ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail son 24 saatte ikinci kez Gazze'den roket atıldığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:48
  1. Gazze
  2. İsrail

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