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GÜNCELLEME - Gazze'de gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bölgeye hava saldırısı düzenledi- Gazze'den İsrail tarafına 90'a yakın roket atıldığı, Hamas'a ait bazı noktaların tank atışlarıyla vurulduğu belirtildi - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında en az 4 Filistinlinin yaralandığını duyurdu YARALI SAYISI VE İSRAİL ORDUSUNUN VERDİĞİ BİLGİLER EKLENDİ

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:53
GÜNCELLEME - Gazze'de gerginlik tırmanıyor

KUDÜS (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, dün 4 Filistinlinin şehit edilmesi ve sınırda 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede gerginlik giderek tırmanıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 90'a yakın roket atıldığı, atılan roketlerden büyük bir bölümün "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Roketler nedeniyle yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail basını atılan roketler nedeniyle Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde sık sık sirenlerin çaldığı, halka sığınaklarda kalma uyarısının yapıldığını aktardı.

- İsrail hava saldırı ve tank atışıyla Gazze'yi vurdu

Bölgede tansiyon giderek tırmanırken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde roket ateşlendiği söylenen 2 noktanın hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Ayrıca Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaların tank atışıyla vurulduğu ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında en az 4 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

- İsrail yolları kapattı

İsrail ordusu, dün yaşanan olaylar nedeniyle bu sabahtan itibaren Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerde birçok yolu ve bir sahili kapattı.

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:53
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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