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GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Site önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ

24 Ocak 2019 Perşembe 10:09
GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir site önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi yakınındaki site önüne gelen bir araçtan ateş açıldı.

Silahlı saldırıda Güler Ç. yaralanırken kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik şeridi çekerek tedbir alan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, silahla karnından vurulan ve ameliyata alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan saldırının gerçekleştirildiği sitenin bitişiğindeki alışveriş merkezinin yönetimi, olayın kendileriyle ilgisi bulunmadığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:09
  1. Gaziosmanpaşa
  2. silahlı saldırı
  3. yaralı kadın

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