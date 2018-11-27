GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te önceki gün iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana gelen ve H.Y'nin hayatını kaybettiği C.S'nin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kavganın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelileri M.Ç. ve E.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürmek ve yaralamak" suçundan nöbetçi mahkemece tutukladı.



