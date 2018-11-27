THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı kavga

Kentte iki gün önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

27 Kasım 2018 Salı 19:28
GÜNCELLEME - Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te önceki gün iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana gelen ve H.Y'nin hayatını kaybettiği C.S'nin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kavganın meydana geldiği bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelileri M.Ç. ve E.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kasten öldürmek ve yaralamak" suçundan nöbetçi mahkemece tutukladı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:28
  1. adliye
  2. cinayet
  3. Gaziantep
  4. tutuklama
  5. Zanlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuyor zannettiler ama... 1 gün sonra çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    1. Uyuyor zannettiler ama... 1 gün sonra..
    2. Klimalar ve bilgisayarlar gözlerin..
    3. Trafik kazasında yaralanan kadın polis..
    4. Beş aylık bebeğin gelişim özellikleri
    5. Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb maçı..
    6. Diş sağlığı için 6 doğal yöntem
    7. Balığı una bulayıp kızartıyorsanız…
    8. Renk körlüğü kadınlarda çok az
    9. Göz kanamasının sebebi ne?
    10. Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı..
    11. Bulgaristan ve Polonya'dan "tansiyonu..
    12. "16 yaşındayım" diyen futbolcunun..
    13. Bakan Pakdemirli'den müjde! Elektrikli..
    14. Pakistanlı yetimlerden 60 madalya
    15. Bursa'daki FETÖ/PDY davası
    16. “Yanlış hesap Bağdat’tan döndürür
    17. Fransa'dan 'Türkiye' açıklaması: Kötü..
    18. Sadakataşı’ndan Yemen’de ekmek dağıtımı
    19. Alkol festivaline tepkiler büyüyor!
    20. Denge Yatırım Holding'den prodüksiyon..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor