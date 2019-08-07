0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı

Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandıKAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:00
GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde, Nihat Kılıç yönetimindeki 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Kılıç, Abdullah Doğan, Ahmet Badıllı hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:00
  1. Gaziantep
  2. ölü
  3. trafik kazası
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol dünyası şokta! Tribün lideri başından vuruldu
    1. Futbol dünyası şokta! Tribün lideri..
    2. Isparta'da Kurban Bayramı namazı saat..
    3. 2019 TFF Süper Kupa Finali:..
    4. Alman yıldız Toni Kroos takımındaki..
    5. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    6. Futbol: TFF Süper Kupa
    7. Trump'a Dayton'da "beyaz ırkçılık"..
    8. Babasını dövüp, “Senin gibi babanın..
    9. Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 -..
    10. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    11. Süper Kupa şampiyonu Galatasaray!
    12. Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup..
    13. Manchester City, Cancelo'yu transfer..
    14. (Özel haber) Allahyar’a büyük ilgi
    15. Iğdır Kurban bayramı namazı saati 2019..
    16. Türkiye'ye flaş çağrı: Size garanti..
    17. Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü
    18. Medipol Başakşehir tur şansını zora..
    19. Mısırlı muhalif liderin gözaltı..
    20. ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile..
    21. Maçın ardından
    22. Ersun Yanal: “Hücumda iyiyiz ama..
    23. ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti
    24. Almanya'da camilere bombalı tehdit!..
    25. GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik..
    26. Nevşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı
    27. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    28. Zonguldak'ta pazar yerinde yangın
    29. İstikbal Mobilya Kayserispor sezon..
    30. "Karar vermek kolay oldu"
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz