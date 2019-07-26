GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölmesi Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evinin önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Uzun'un öldürülmesi olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin M.Y, M.Y, İ.G. ve S.Y. olduğunu belirledi. Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Uzun, dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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