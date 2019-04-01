0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolması

Kaybolan iki kişiden birinin cesedine, olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldıCESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
GÜNCELLEME - Gaziantep'te sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama çalışmalarına devam edildi.

İlçede yaşayan Mehmet Hanifi Keser (33) ve Zahir Gözüaçık'ın (25) dün gece saatlerinde 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri sırada köy ile ilçe merkezi arasındaki geçici köprünün yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, Çat Deresi'nde olay yerine yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıktaki alanda bulunan araçtaki inceleme çalışmalarına devam etti.

Öte yandan Keser ve Gözüaçık'ın bulunması için AFAD, UMKE ve güvenlik güçleriyle arama çalışmaları drone desteğiyle sürüyor.

Olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kardeşler köyü yakınlarında çalışmalarına devam eden ekipler, dere yatağında erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin Zahir Gözüaçık'e ait olduğu tespit edildi.

Gözüaçık'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:19
  1. Araban
  2. Arama
  3. arama kurtarma
  4. ceset
  5. Gaziantep
  6. Kayıp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekilliğinden belediye başkanlıklarına
    1. Milletvekilliğinden belediye..
    2. Dumlupınar ’AK Parti’ dedi
    3. GRAFİKLİ - Irak'ın petrolünü..
    4. İş dünyası seçim sonucunu..
    5. CHP, AK Parti ve MHP’li belediyeleri..
    6. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    7. İzmir’in o ilçesinde CHP’nin üst üste..
    8. "Atak", Brezilya'yı büyüledi
    9. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    10. İzmir’deki 4 belediyeye 4 kadın başkan
    11. İstiridye mantarı Turan mahallesinden
    12. Doğal beslenme akımı: ‘Raw Food’
    13. Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube’de Kağıt..
    14. GÜNCELLEME - Gaziantep'te sele kapılan..
    15. Putin, teröristbaşı Netanyahu ile..
    16. AK Parti, Ankara'da 25 ilçenin..
    17. Önce seçimi, ardından hayatını kaybetti
    18. Fatih Atay, Efeler halkına teşekkür..
    19. Pınarbaşı’da trafik kazası: 4 yaralı
    20. Spot piyasada elektrik fiyatları
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları