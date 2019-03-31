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GÜNCELLEME - Gaziantep'te sele kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu

Arama çalışmalarına devam edilirken Adana AFAD ekiplerinden de takviye istendiDETAYLAR EKLENDİ

31 Mart 2019 Pazar 17:42
GÜNCELLEME - Gaziantep'te sele kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçede yaşayan Mehmet Hanifi Keser (33) ve Zahir Gözüaçık'ın (25) yakınları, sabah saatlerinde polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Keser ve Gözüaçık'ın dün akşam saatlerinde 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgede AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte arama çalışması başlattı.

Çat Deresi yakınlarında çalışma yapan ekipler, bölgede etkili olan sağanakla birlikte oluşan sel sonucu geçici köprünün yıkıldığını tespit etti. Dere kenarında yapılan aramalarda sele kapılan Keser ve Gözüaçık'ın içinde bulundukları otomobil, çamura saplanmış olarak bulundu.

Keser ve Gözüaçık'ın ise aracın içinde olmadığını belirleyen ekiplerin, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan taşan derenin geçici köprüyü yıkması nedeniyle ilçe merkezi ile Fıstıklı dağ grup yolunda ulaşım sağlanamıyor.

- Adana'dan takviye istendi

Kayıpları arama çalışmaları sürerken, Adana AFAD ekiplerinden de takviye istendi.

Kayıp vatandaşlardan Gözüaçık'ın kuzeni Hacı Karakülah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece 24 sularında kuzeninin Araban'da yaşayan eşini arayıp köyden çıktıklarını ve eve geleceğini söylediğini kaydetti.

Ancak daha sonra kendilerden haber alamayınca polis ekiplerine haber verdiklerini anlatan Karakülah, "Sabah arama çalışmalarına başlandı ancak henüz bir sonuca ulaşılamadı. İnşallah sağ salim bulunurlar." dedi.

Öte yandan arama ekiplerine "drone" ile de destek veriliyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:42
  1. Araban
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  4. sele kapılan araç

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