GÜNCELLEME - Gaziantep'te polisin silahla yaralanması Şahinbey ilçesinde polis memurunun silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 gün önce adli bir olaya müdahale etmeye çalışan polis memurunun silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde 30 Nisan'da polis memuru Mehmet Yılmaz'ın (35) adli bir olaya müdahale etmeye çalışırken açılan ateş sonucu yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.U, B.S, D.P. ve C.A. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







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