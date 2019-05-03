GÜNCELLEME - Gaziantep'te polisin silahla yaralanması
Şahinbey ilçesinde polis memurunun silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ03 Mayıs 2019 Cuma 21:53
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 gün önce adli bir olaya müdahale etmeye çalışan polis memurunun silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde 30 Nisan'da polis memuru Mehmet Yılmaz'ın (35) adli bir olaya müdahale etmeye çalışırken açılan ateş sonucu yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.U, B.S, D.P. ve C.A. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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