GÜNCELLEME - Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde, boşanmak üzere olan bir çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş açtıkları olay sırasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Makbule Deniz (26) kurtarılamadı.

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya karışanların kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.





