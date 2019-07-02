GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü- Dumandan etkilenen 20 işçiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildiYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ambalaj üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait sulama araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu 20 araçla müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 16 işçi ayakta tedavi edildi, durumu ağır olan 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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