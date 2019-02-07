GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yağmurun da etkili olduğu bölgede itfaiye ekipleri yangını, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de depoda işçi bulunabileceği ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Ekiplerin kısa sürede yangın yerine ulaştığını belirten Yılmaz, "Yangına 34 araç ve 67 personel ile müdahale ettik. Yangın şu an tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmasına başladı. Yangının çıkış nedenini henüz bilemiyoruz. Yangına bağlı olarak herhangi bir yaralı bulunmuyor." dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.