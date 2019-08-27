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GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu

Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 23 askerden 17'si yakalandıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

27 Ağustos 2019 Salı 17:37
GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:37
  1. ankesör soruşturması
  2. FETÖ operasyonu
  3. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyon
  4. Gaziantep
  5. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı

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