GÜNCELLEME - Gazete dağıtıcısı, Afgan ailenin hayatını kurtardı

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan kişi, Afgan ailenin hayatını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı. Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak kurtardı.

Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi'yi evden çıkardı.



Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli çocukları, polis ekiplerin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Aile üyeleri ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek "Baktım, yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim." dedi.



Baba Muhammed Norazi ise evden duman çıktığını aktararak "Alt katta yangın çıkmış. Merdivenlerde de yangın vardı, çıkamadık. En sonunda çocukları Remzi Bey'e attım. Onun kucağına attım, Remzi Bey kurtardı. O saatte kimse yoktu. Remzi Bey'i Allah bize gönderdi. Onun iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Çocukların yaşaması ona bağlı." ifadelerini kullandı.

Bu arada ailenin Mukaddese ve Ümit Norazi'yi pencereden atması ve Özyurt'un onları yakalaması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Özyurt'un sırayla pencereden atılan iki kardeşi yere düşmeden kucaklayarak kurtarması yer alıyor.



