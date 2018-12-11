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GÜNCELLEME - Fransa'da Strazburg şehir merkezinde silah sesleri

Güvenlik güçlerinin kordon altına aldığı bölgede 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı bildirildiÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

11 Aralık 2018 Salı 23:57
GÜNCELLEME - Fransa'da Strazburg şehir merkezinde silah sesleri

PARİS (AA) - Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bas-Rhin Valiliği, olayda 1 kişi hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilik, kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıkladı.

Bölge kordon altına alınırken, tramvay seferleri durduruldu.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medyadan, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği bilgisini paylaştı.

- Macron toplantısını yarıda kesti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay nedeniyle Elysee Sarayı'ndaki toplantısını yarıda kestiği kaydedildi.

Bu arada, Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosunun güvenlik sebebiyle sıkı korumaya alındığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:57
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