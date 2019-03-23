GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 19. haftasında sokaklarda

PARIS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 19. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.



Fransız polisi, sarı yeleklilerin, başkent Paris'te Champs-Elysees caddesi ve Bordeaux, Toulouse, Marsilya, Nice ve Rouen dahil birçok şehir merkezinde gösteri yapmalarına izin vermedi.



Bir grup sarı yelekli gösterici, Paris'te Eyfel Kulesi'nin önündeki Trocadero Meydanı'nda toplanırken, yüzlerce gösterici, Denfert-Rochereau meydanından Montmartre'a doğru yürüyüşe geçti.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde yasağa rağmen gösteri yapmak isteyen 29 kişiye para cezası verdi.



Paris'in yeni Emniyet Müdürü Didier Lallement, herhangi bir şiddet olayına daha hızlı müdahale edebilmesi için özel polis birlikleri oluşturulduğunu belirtti.



Başkentte, yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı ve gösterileri izlemeye yardımcı olması için iki drone kullanıldığı bildirildi.



Kente, kritik bölgeleri korumak ve emniyet güçlerinin protestolar sırasında asayişi sağlamaya odaklanmasına imkan sağlamak için asker sevk edildi.



Diğer yandan göstericiler, Nice'te eylem yasağına rağmen şehir merkezinde gösteri düzenledi.

- "Gelecek haftalar için tetikteyiz."

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, basına yaptığı açıklamada, geçen haftalara kıyasla ülke genelinde daha fazla sayıda kişinin sokaklara çıktığını belirtti.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 233 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Castaner, artırılan güvenlik önlemleri sayesinde geçen haftalardaki gibi protestocuların neden olduğu maddi hasarın önüne geçildiğini bildirdi.

Castaner, gözaltına alınanların beyzbol sopası ve sapan gibi şiddet eylemlerine mahal verecek çeşitli aletler taşıdıklarına dikkati çekerek "Gelecek haftalar için tetikteyiz." dedi.

Ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 40 bin 500 kişinin katıldığını tahmin ettiğini belirten Castaner, bu haftaki gösterici sayısının geçen haftalara oranla artttığına dikkati çekti.

- Sarı yeleklilerin gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni

Fransız General Bruno Leray, dün Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, ordunun, hafta sonu başkent Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri sırasında düzeni sağlamak amacıyla 5 bin civarında polise destek olacağını söylemiş ve güvenlik güçleri için "Eğer kendi yaşamları ya da korudukları kişilerin yaşamları tehlikeye girerse, ateş açabilirler." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'da sarı yelekliler, geçen hafta cumartesi günü Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.



Champs-Elysees'de toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı.



Eylemde, Champs-Elysees çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı.



Geçen haftaki gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.



- Fransa'daki protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti



Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 4'üncü ayını doldurdu.



Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.



