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GÜNCELLEME - Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

İki haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, bugün başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteri düzenliyor- Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ediyor- Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Paris'teki gösteriye yaklaşık 5 bin 500 eylemcinin katıldığını açıkladı- Paris'teki gösteride 115 kişi gözaltına alınırken, 6'sı polis 20 kişi yaralandıGÖZALTI, YARALI VE KATILIMCI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR VE RESMİ AÇIKLAMA EKLENDİ

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
GÜNCELLEME - Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

PARİS (AA) - Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresine gelen ve şiddet olayları başlatan "Sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.

Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde toplandı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediği eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Eylemciler, çevredeki birçok yeri ateşe verirken, polislere taş ve şişe fırlattı.

Polis ile eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin yanında bulunan Charles de Gaulle Meydanı'nda gerginlik tırmandı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, Paris'teki gösteriye yaklaşık 5 bin 500 eylemcinin katıldığını, polislerin şiddete maruz kaldığını söyledi.

Gösterideki şiddet olaylarını kınadığını ifade eden Philippe, gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'teki gösteride 115 kişi gözaltına alındı, 6'sı polis 20 kişi yaralandı.

Champs-Elysees Caddesi'ndeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu. Paris'teki gösteride güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapıyor.

Diğer yandan Fransa'nın birçok kentinde gerçekleştirilen gösterilerde cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

- Fransızların yüzde 84'ü destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "sarı yeleklileri" destekliyor.

Protestocuların çoğu orta gelir grubundaki kişilerden oluşuyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

Eylemler nedeniyle 24 Kasım'da Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
  1. akaryakıt zamları protestoları
  2. Fransa
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